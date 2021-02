Weltgästeführertag stimmt musikalisch auf Erfurt ein

Einmal im Jahr bringen Mitglieder des Erfurter Gästeführervereins wie Reinhard Schwalbe den Erfurtern ihre eigene Stadt näher. Dieses Jahr ist der Termin am 27. März und das Thema „Musik liegt in der Luft“. (Archivbild)

Eigentlich wären die Erfurter am vergangenen Wochenende wieder eingeladen gewesen, mit Hilfe von Gästeführern die eigene Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Doch die Pandemie ließ diese jährliche Aktion zum „Tag des Gästeführers“ nicht zu. Ein neuer Termin musste her: „Am 27. März werden wir einen neuen Anlauf nehmen – Motto: Musik liegt in der Luft. Wenn es die Situation bis dahin zulässt“, kündigt Matthias Gose an, der dem Verein der Erfurter Gästeführer vorsteht.