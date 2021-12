Wenig Augenmerk auf Inklusion in Erfurt

Erfurt. Linke stellt Forderung an die Stadt zum Tag der Menschen mit Behinderung. Suchthilfe richtet Augenmerk auf barrierefreie Angebote.

Anlässlich des „Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen“ an diesem Freitag fordert Karola Stange, sozialpolitische Sprecherin der Linke-Stadtratsfraktion „endlich die Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“ durch die Stadt Erfurt. So gebe es einige Ämter und Behörden, die nur schwer oder gar nicht von gehbehinderten Menschen betreten werden können, betont Stange die Notwendigkeit.

Den Tag nimmt auch das Suchthilfezentrum der Evangelischen Stadtmission zum Anlass, auf die inklusive Arbeit aufmerksam zu machen. So stelle es viele Informationsmaterialien zu verschiedenen Suchtmitteln in leichter Sprache zur Verfügung. Barrierefreie Beratung im Bereich Mobilität wird ermöglicht oder auch aufsuchend, je nach Bedarf in den Werkstätten/ Begegnungsstätten durchgeführt. Gerade in Corona-Zeiten dürfe niemand von der Beratung ausgeschlossen werde.