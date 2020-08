Wenn in Gebesee gebaut wird, wird es in Mittelhausen laut

Ortskenntnis oder Ignoranz – beide Eigenschaften zahlreicher Brummi-Fahrer sorgen derzeit für schlaflose Nächte in Mittelhausen. Denn die wegen der Bauarbeiten an der Bundesstraße in Gebesee ausgeschilderte Umleitung wird von vielen umfahren. Eigentlich ist sie ab Straußfurt deutlich ausgeschildert – nach rechts über Schwerstedt – viele mit dem Ziel Erfurt fahren aber Geradeaus bis zur Sperrung am Bahnübergang Vehra, weiter nach Haßleben, Riethnordhausen und über Mittelhausen auf direktem Weg in die Stadt.