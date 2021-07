Der 34-Jährige wollte lediglich sein Handy laden - und wurde in der Wohnung seiner ehemaligen Mitbewohnerin niedergeschlagen.

WG-Besuch mit Folgen: 34-Jähriger will Handy laden und wird niedergeschlagen

Erfurt. Total unverhofft ist der 25-jährige Partner seiner ehemaligen Mitbewohnerin auf einen 34-Jährigen losgegangen, als dieser vorbeikam, um sein Handy zu laden.

Ein 34-Jähriger hatte am frühen Sonntagmorgen seine ehemalige Mitbewohnerin in Erfurt aufgesucht, um sein Handy zu laden. Der 25-jährige Partner der Frau soll sich wenig erfreut gezeigt haben, als er in der Wohnung auf den Mann traf. Aus der Kalten soll er ihn mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, bis er zu Boden ging. Dann malträtierte er sein Opfer mit weiteren Schlägen und Tritten und verletzte ihn mit einem unbekannten Gegenstand.

Erst am Dienstag erschien der leicht verletzte Mann bei der Erfurter Polizei und zeigte den Vorfall an.

