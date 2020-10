Die Polizei ermittelt in Büßleben wegen dem erneuten Diebstahl eines hochwertigen Autos, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet war. (Symbolfoto)

Erfurt. In Büßleben bei Erfurt ist erneut ein hochwertiges Auto gestohlen worden, dass mit einem Keyless-Go-System ausgesattet war.

Wieder Auto mit Keyless-Go-System in Büßleben gestohlen

Wie die Polizei in Erfurt mitteilt, hatte der Besitzer des Audi SQ5 sein Auto über Nacht vor seinem Haus unter einem Carport abgestellt. Kriminelle nutzen das Keyless-Go-System vom Auto mit einem Signalverstärker aus, um es ohne Schäden zu verursachen öffnen zu können und davon zu fahren. Der Audi hat laut Polizei einen Wert von 70.000 Euro.

Im Stadtgebiet von Erfurt häufen sich demnach seit September Autodiebstähle mit Fahrzeugen, die mit einem Keyless-Go-System ausgestattet sind. Damit kann man sein Auto ohne Benutzung eines Schlüssels (keyless=schlüssellos) sogar aus größeren Entfernungen ent- und verriegeln sowie starten.

Mitte September wurden bereits zwei hochwertige Autos in Büßleben gestohlen, unter anderem ein AMG im Wert von 100.000 Euro. Auch in den Städten Nordhausen und Dingelstädt im Landkreis Eichsfeld drangen Diebe jeweils in Autohäuser ein und entwendeten zwei Sportwagen im Gesamtwert von rund 100.000 Euro.

Die Polizei rät allen Besitzern eines solchen Autos, die Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren und entsprechende Schutzhüllen zu benutzen, die das Funksignal vom Schlüssel blockieren können.