Wort zum Sonntag: Gottes Lichter gehen nicht aus

Pfarrer Martin Heinke aus Gispersleben über die Adventszeit.

Adventszeit zum zweiten Mal unter dem Vorzeichen von Corona – das tut vielen weh, es nervt und dennoch wissen wir: wir müssen das Beste daraus machen. Es helfen keine Schuldzuweisungen, keine Besserwisserei, auch kein Selbstmitleid. Mir hilft es schon, wenn ich den kleinen weißen Herrnhuter Stern über unserer Toreinfahrt sehe, wie er in die Nacht hineinleuchtet. Dann erhebt sich mein Haupt ganz von selbst. Gottes Lichter gehen nicht aus.

Es gibt so viel Tröstliches für die, die hinschauen. Es gibt Menschen, die mitfühlen und solidarisch handeln. Auch zwischen den Gräben, die sich in unserer Gesellschaft aufbauen. Sie begegnen einem, wo man es gar nicht erwartet. „Seht auf“ – schaut hin – das ist eine gute Orientierung für diese dunkle Zeit. Mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen, ohne selbst gemachte Scheuklappen.

Wer offenen Auges seinen Weg geht, sieht auch den Schmerz der anderen. Das ist manchmal schwer, aber es verbindet mich ein Stück. Vielleicht kann ich sogar darauf reagieren: Mit einem freundlichen Blick oder einem aufmunternden Wort. Von Jesus stammt ja der wunderbare Satz: „Was ihr einem von meinen geringsten Schwestern und Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25,40)

Heißt das nicht, dass er selbst der Erlöser uns in unseren Mitmenschen begegnet? Unsere christliche Hoffnung ist sehr irdisch und menschlich. Nicht weit weg ist das zu finden, was Gott uns schenken will: Erlösung aus einem Leben, das nur in der eigenen Blase abläuft. Es beginnt damit, wenn Menschen aufschauen und ihr Haupt erheben. Nicht um sich über andere zu erheben, sondern um die andere in den Blick zu nehmen, mit ihr zu fühlen.

Advent heißt nichts weiter als Ankunft. Gott kommt bei uns an und wir kommen untereinander an. Das ist so, wie wenn man nach einer langen mühseligen Reise endlich zu Hause ankommt. Für mich gibt es dafür kein schöneres Bild als das von Jesu Geburt im Stall. Maria und Joseph sind nach langer Wanderung in Bethlehem angekommen. Dann kommen die Hirten dazu, später die drei Weisen. Dazu scheint ein Stern als Zeichen dafür, dass Gott in seiner Welt zu Hause ist. Und wir bei ihm. Dieses Gefühl kann mir kein Virus nehmen.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit.