Xylophon-Virtuosin aus Erfurt bietet instrumentales Erbe

„Ich bin im Kontakt mit dem Musikinstrumenten-Museum an der Universität Leipzig“, sagt Greta Bölkow. 2020 wird sie 90. Intensiv drehen sich die Gedanken der Künstlerin um ihr instrumentales Erbe: drei Xylophone. „Ich bin schon mit einem gläsernen Instrumententisch, gebaut in Erfurt, aufgetreten, da gab es Udo Jürgens gläsernen Flügel noch nicht.“ Ihre Darbietungen am 4-reihigen Xylophon waren einzigartig: auf allen Kontinenten (außer Asien), in den Beneluxländern. Wie ein Derwisch mit Klöppeln präsentierte sie den Säbeltanz, temperamentvoll, perfekt.

Der Faszination des Xylophons erlag sie schon als Kind, als sie im Zwickauer Varieté Lindenhof die Brüder Nehring erlebte. Was unterhaltsam leicht herüber kommt, erfordert hartes Training. Mit 11 Jahren begann ihr Musikunterricht. Nach der Schule studierte sie an der Robert- Schumann- Akademie (heute: Konservatorium) ihrer Heimatstadt. Sie tanzte und schauspielerte, schneiderte ihre Kostüme. Bei einem Auftritt in einem Lazarett wurde sie als Marika Röck-Double entdeckt – und im Varieté engagiert.

Grete Bölkow - Xylophonspielerin aus Erfurt - in einer aktuellen Aufnahme. Foto: Henny Kellner-Anklam

1952 entschied sie sich für die Karriere als Xylophon-Solistin. Sie trat mit Big Bands und philharmonischen Orchestern, im Friedrichstadtpalast und in Fernsehprogrammen auf. „Drei Titel, Da Capo, Applaus“, sagt sie knapp. Ihr 65-jähriges Bühnenjubiläum gestaltete die 80-Jährige, ganz Grand Dame, mit einem Soloprogramm im Leipziger Krystallpalast. Längst galt Greta Bölkow als einzige noch aktive Solistin am vierreihigen Xylophon in Deutschland.

Das Xylophon gehört zu den Schlagstabspielen, ist ein Ur-Instrument. Eine Abbildung findet sich im Holzschnitt-Zyklus „Totentanz“ von Hans Holbein dem Jüngeren (1538). Gretas Instrument ist eine Rarität: ein handgefertigter Vierreiher, unter anderem von der Firma Seele entwickelt, schreibt sie in ihren Erinnerungen für ihre Töchter. „Sie erscheinen mir heute wie mehrere Leben“, sagt sie. „Das sächsische Mädchen, geboren in der Weimarer Republik, die Kriegsjahre, nach Nazi-Deutschland die DDR-Zeit.“

Die Familien-Jahre sind in Erfurt verortet, seit 1960. Hier war sie bei Auftritten, vor Senioren und im Haus Dacheröden, auch weiter zu erleben. Wie auf ihren Programmfotos erwartet Greta Bölkow noch heute ihre Besucher sorgfältig gepflegt. Sie ist eine lebhafte Gesprächspartnerin. Trotz Morgengymnastik wollen die Hände aber nicht mehr geschmeidig die Schlägel tanzen lassen. Die Xylophone sind im Wortsinn in gute Hände abzugeben, hat sie einige Ausbildungsstätten angesprochen. Ohne Echo, denn das Spiel am vierreihigen Xylophon wird nicht mehr unterrichtet.

Interesse kamen von unerwarteter Seite, wie vom gebürtigen US-Amerikaner und bekannten Künstler Alex Jacobowitz. Er spielt eine Marimba, Klezmer, war Schüler von Giora Feidmann. Er erfuhr aus einer Leipziger Zeitung von Greta Bölkow und rief sie an. Auf einer Rückreise von den USA besuchte er die Kollegin spontan und teilt Fotos und Daten über ihr einzigartiges Wirken in seinem internationalen Netzwerk. Auch Prof. Dr. Josef Foch von der Musikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig und Direktor des Museums für Musikinstrumente meldete sich. „Für 2020 bereitet er mit meiner Mutter eine Veranstaltung vor, in der es um ihr Wirken seit 1945 am Xylophon und ihre Zeitzeugenschaft als Kulturschaffende bis zu ihrem Bühnen-Abgang 2010 gehen soll“, sagt Tochter Henny Kellner-Anklam.

„Es gibt das Angebot, Teile ihres beruflichen Nachlasses in die Sammlung aufzunehmen.“ Lieber noch als in jedes Museum aber würde Greta Bölkow ihre Instrumente, ihr spezielles Repertoire und viele Tipps in talentierte Hände abgeben. . .