Das Literaturfestival „Erfurter Herbstlese“ geht in sein 23. Jahr. Mit Yrsa Sigurdardóttir (Mitte) war erstmals eine isländische Autorin zu Gast. Die Moderation übernahm Antje Deistler. Schauspieler Sönke Möhring trug die Texte vor.

Yrsa Sigurðardóttir zu Gast

„Das Schreckliche hat endlose Möglichkeiten“, erklärte Yrsa Sigurðardóttir und trug als Beispiel die ersten Zeilen ihres Thrillers „R.I.P“ vor. Ein blutiger Krimi mit Kommissar Huldar und Psychologin Freya als Hauptpersonen. Es ist der dritte Teil einer Reihe, mit der die isländische Schriftstellerin weltweit bekannt wurde und am Samstag in Erfurt zu Gast war – übrigens die erste Autorin aus Island bei der Herbstlese. Ihr Buch dreht sich um das Thema Mobbing unter Schülern, das vor allem in sozialen Netzwerken ausgetragen wird. Das Schlimme darin sei, führt Yrsa Sigurðardóttir aus, dass alle diese Texte aus authentischen Tweets und Nachrichten stammen.

Drei weitere Bücher mit dem Duo Huldar und Freya seien geplant. Ein Happy End als Paar wird es vermutlich nicht geben. Und ja, sollten die Bücher einmal verfilmt werden, dann wäre Schauspieler Sönke Möhring, der die deutschen Texte vortrug, eine ideale Besetzung für Kommissar Huldar. Yrsa Sigurðardóttir: R.I.P., Verlag btb, 448 Seiten 20 Euro