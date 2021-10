Zeugenaufruf führt Polizei in Erfurt zu gestohlener Harley-Davidson

Erfurt. Dank eines Zeugenaufrufs der Polizei konnte in Erfurt ein gestohlenes Motorrad vom Typ Harley-Davidson wieder aufgefunden werden.

Mit einem Zeugenaufruf wandte sich die Landespolizeiinspektion Erfurt am Montag an die Öffentlichkeit. Im Norden der Stadt war am Wochenende aus einer Werkstatt ein Motorrad vom Typ Harley-Davidson gestohlen worden. Eine Frau aus Erfurt hatte den Zeugenaufruf in den sozialen Medien gelesen und wurde stutzig, weil im Ortsteil Ilversgehofen schon seit mehreren Tage eine Harley-Davidson stand.

Und tatsächlich handelte es sich dabei um das gestohlene Motorrad. Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalpolizei wurde die Harley wieder an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.