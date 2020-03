Zieh, Gedanke, auf die Erfurter Domstufen!

Erfurt. Fast siebzig Jahre lang dauerte die babylonische Gefangenschaft der Hebräer, die aus Judäa vertrieben und ins Exil gezwungen wurden. Das hätte sie, historisch gesehen, durchaus die jüdische Kultur kosten können; jedenfalls passten sie sich den Gepflogenheiten der Babylonier schnell an und wurden fast selber welche.

Wie lange die Kulturbetriebe im Corona-Exil ausharren müssen und was sie das noch kosten kann, weiß zur Stunde niemand. Nur so viel ist klar: Nachdem die Theater ihren Spielbetrieb einstellten, folgt nun auch der interne Betrieb: keine Proben, keine Werkstätten, kein Besucherservice. Und schon gar keine Pressekonferenz zu den Domstufen-Festspielen in Erfurt, wie sie am Montag hätte stattfinden sollen.

Zur Stunde stehen die Chancen zwar noch vergleichsweise günstig, dass die 27. Ausgabe der Festspiele im Sommer gleichwohl stattfinden und sich dann in zwanzig Aufführungen zwischen dem 10. Juli und 2. August jener babylonische Gefangenschaft widmen kann: mit Giuseppe Verdis frühem Opernerfolg „Nabucco“. Aber wer weiß das schon so genau?

Im Moment kann nur der Gedanke selbst ganz sicher auf goldenen Schwingen zu den siebzig (!) Stufen zwischen Mariendom und Severikirche ziehen: „Va, pensiero, sull’ali dorate…“ Sollte der berühmte Gefangenen- oder auch Freiheitschor dort wirklich erklingen, atmete zur Sommerzeit gleichsam die gesamte Kulturbranche auf – oder wenigstens durch.

Biblischer Stoff kommt Kirche entgegen

„Nabucco“ auf den Domstufen, das folgt laut Generalintendant Guy Montavon, der telefonisch zur Verfügung stand, einem gewissen Rhythmus: ein Publikumsmagnet und ein weniger oder auch noch gar nicht bekanntes Werk im Wechsel. So habe man die Uraufführung des Musicals „Der Namen der Rose“ 2019, von der man ja nicht habe wissen können, ob sie ein Erfolg wird, bewusst zwischen „Carmen“ im Jahr zuvor und „Nabucco im Jahr darauf „geparkt“.

Abgesehen davon, ist es „ein Wunsch seitens der Kirche, dass wir Themen aufgreifen, die mit diesem Ambiente zu tun haben.“ Manchmal folge man dem, manchmal auch gar nicht, diesmal aber geradezu vollständig. Schließlich greift die Verdi-Oper einen biblischen Stoff auf.

Kritische Kirchen- und Glaubensgeschichte verbarg sich hinter dem „Namen der Rose“ allerdings auf. Und das setzt sich im nächsten Jahr gewissermaßen auch fort, mit einem sehr bekannten Stoff in einer vergleichsweise nicht ganz so bekannten Komposition: „Die Jungfrau von Orléans“ von Peter Tschaikowsky.

Bereits zweimal inszenierte Montavon Verdis „Nabucco“, noch nie aber in Erfurt. Dort kam die Oper zuletzt 2011 in der Regie des Chemnitzer Operndirektors Michael Heinicke heraus. Nun wird sie die siebte Arbeit des Intendanten für die Domstufen.

Geometrische Strenge, symbolträchtige Inszenierung

Diese geben, sagt Montavons Erfahrung, „eine Art geometrische Strenge vor, die für einen Regisseur manchmal lästig sein, manchmal aber auch sehr spannend sein kann.“ Der Intendant stimmt uns schon einmal auf eine eher statische Inszenierung ein, gemäß dem Stück, das an äußerer Handlung beziehungsweise Aktion nicht allzu viel bietet.

Man müsse da symbolisch arbeiten: „mit Oben und Unten, Hinten und Vorne.“ Sowie „mit ziemlich starren Elementen.“ Dafür entwirft Peter Sykora, der auf den Domstufen bereits „Freischütz“ und „Zauberflöte“ ausstattete, eine goldene Mauer: „Sie ist ein szenisches Zeichen für den Tempel der Hebräer, erinnert aber auch an die Klagemauer in Jerusalem“, heißt es aus dem Theater.

Sie markiert wohl auch so etwas wie eine religiöse Grenze, die man ziehen oder durchbrechen kann. „Ist mein Gott besser als deiner“, sei zugespitzt die Kernfrage der Oper, so Monatvon. Baal und Jehovah? „Ich habe dazu eine Antwort parat. Aber mal sehen, ob das auch funktioniert!“

Unterdessen wissen wir bislang nur, dass der Gott der Hebräer aus dieser Oper derart siegreich hervorgeht, dass sich auch Nabucco (alias Nebukadnezar II.) ihm unterwerfen wird. Für die Titelpartie hat Montavon „zwei sehr, sehr gute Baritone“ als Gäste engagiert und einen dritten ohnehin im Haus. Federico Longhi, Todd Thomas und Siyabulela Ntlale sollen ihn alternierend singen.

Dreifach besetzt sind auch andere zentrale Partien: Die Sopranistinnen Oksana Kramareva, Yulianna Bawarska und Katia Pellegrino wechseln sich bei der machtgierigen Nabucco-Tochter Abigaille ab. Die Bawarska sang sie bereits 2019 open air, in der Braunschweiger Sommeroper.

