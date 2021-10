Zoopark Erfurt und Friedhöfe bleiben geschlossen

Am Dino-Park am Herrenberg ist der Zaun umgekippt. Für die Urzeit-Wesen wäre der Weg frei...

Erfurt. Feuerwehr meldet entspannte Lage in der Landeshauptstadt. „Freier Auslauf“ für Dinosaurier im Südosten der Stadt.

Herumfliegende Blätter und Äste, hie und da umgefallene Mülltonnen – aber keine größeren Schäden. So beginnt der Donnerstag, für den heftige Winde und Sturm angesagt sind, in Erfurt. Aus der Leitstelle der Feuerwehr ist auf Anfrage zu erfahren, dass bis in die Morgenstunden keine nennenswerten Sturmeinsätze gefahren wurden.

Trauerfeiern für den Donnerstag abgesagt

Dennoch reagiert die Stadt auf die angekündigte stürmische Wetterlage. So bleiben alle städtischen Friedhöfe geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen, so teilt die Stadtverwaltung mit, fallen somit aus. Es gebe hierfür zeitnahe Ersatztermine, die den Bestattern angeboten würden.

Auch der Zoopark meldet, dass er am Donnerstag vorsorglich geschlossen bleibt. An anderer Stelle kann man nur froh sein, dass die riesigen Dinosaurier nicht mehr allzu agil sind. Im Erfurter Südosten an der Straße Am Herrenberg, kippte der Wind die eigentlich massiv montierten Absperrzäune des Dion-Parks um. Tyrannosaurus Rex und Kollegen nahmen es ungerührt hin.