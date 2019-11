Erfurt Erfurt Der Stoffladen „Stoffliebe“ veranstaltet wir am Samstag, 9. November, ab 18 Uhr, Erfurts einzigartige Stofftauschparty. Mittlerweile zum 3. Mal können an dem Abend Stoffe getauscht werden. ...

Zur Party Stoffe tauschen

Der Stoffladen „Stoffliebe“ veranstaltet wir am Samstag, 9. November, ab 18 Uhr, Erfurts einzigartige Stofftauschparty. Mittlerweile zum 3. Mal können an dem Abend Stoffe getauscht werden. Nicht mehr gewollte Stoffe können diese Woche während im Laden abgegeben werden. Sie werden gewogen und das Gewicht auf einem Wertcoupon vermerkt. Am Samstag zur Stofftauschparty können für dieses Gewicht andere abgegebene Stoffe nach Herzenslust eingetauscht werden. Zusätzlich gibt es Getränke und Knabbereien und man kann sich hinterher gemütlich bei einem Glas Wein zusammensetzen und über aktuelle Nähprojekte plaudern.