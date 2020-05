In Erfurt fanden am Samstagnachmittag zwei Demos gegen die Corona-Beschränkungen statt. Alles verlief ruhig und friedlich.

Zwei Demos gegen Corona-Einschränkungen auf Domplatz

Gegen die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus haben am Samstagnachmittag in Erfurt rund 200 Menschen auf dem Domplatz und den Domstufen demonstriert. Hinzu kamen Schaulustige.

Die Demos sind als Versammlungen anerkannt worden, obwohl sich zumindest in einem Fall kein Anmelder zu erkennen gab. Die Polizei wies mehrere Male per Lautsprecher darauf hin, die Mindestabstände einzuhalten. Sofern zu erkennen war, hielten sich die Teilnehmer einer Demo in der Mitte des Platzes an die Auflagen und sperrten sich mit Flatterband gegen eine weitere, umgebende Demo ab.

Foto: Kai Mudra

Die Teilnehmer forderten, die Einschränkung von Grundrechten, beispielsweise auf Versammlungsfreiheit, zu beenden. Unter anderem wurde das Lied "Die Gedanken sind frei" angestimmt.

Polizei und Ordnungsbehörde ließen die Teilnehmer beider Demos gewähren, obwohl einige Auflagen (maximal 50 Personen, Namensliste, falls ein Teilnehmer im Nachhinein positiv getestet wird) nicht eingehalten wurden. Am späten Nachmittag lösten sich die Demos langsam auf.

Illegale Versammlungen gegen Corona-Einschränkungen werden in Thüringen bisher geduldet