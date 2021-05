Zwei Polizisten verletzt - 800 Kilo Fliesen gestohlen - Frau sieht Einbrecher in eigener Wohnung

Erfurt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Zwei Polizisten verletzt

Samstagabend wollte eine Streifenbesatzung in der Erfurter Innenstadt einen Mann kontrollieren. Er hatte zuvor mehrere Passanten belästigt. Als die Beamten den 26-Jährigen ansprachen, ging dieser sofort auf die Polizisten los. Er leistete massiven Widerstand, streckte einen Beamten mit einen Ellenbogenstoß gegen den Kopf nieder und griff nach seiner Dienstwaffe im Pistolenholster.

Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und fesselten den aggressiven Mann. Beide Beamten wurden leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingewiesen. Zur Klärung seiner Identität wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Hier stießen die Beamten auf eine geringe Menge Drogen. Ob der 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand, muss das Ergebnis der Blutentnahme zeigen.

800 Kilo gestohlene Fliesen entdeckt

Eine Zeugin entdeckte am Freitag in einem Gebüsch in der Johannesvorstadt vier Einkaufswagen, die mit 800 kg Fliesen vollgepackt waren. Ermittlungen ergaben, dass diese von einem nahe gelegenen Supermarkt, welcher sich gerade im Umbau befindet, gestohlen wurden. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass bereits am Montag drei Rollen mit Kupferkabeln von der Baustelle verschwunden waren. Einen Diebstahl hatte man bis dahin nicht vermutet. Der Wert der Kupferkabel beträgt etwa 2.000 Euro. Die Fliesen haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Serie von Fahrraddiebstählen in Erfurt

Am Wochenende zeigten mehrere Erfurter bei der Polizei einen Kelleraufbruch an. Die Diebe hatten es dabei vor allem auf Fahrräder abgesehen. Am Dalbergsweg verschwand ein Mountainbike Cube Reaktion im Wert von 1.600 Euro, in der Straße des Friedens ein Mountainbike der Marke Bulls im Wert von mehreren hundert Euro und in der Lassallestraße ein Rennrad im Wert von 1.100 Euro. Am Fuchsgrund hatten es Diebe nicht nur auf ein beiges Mountainbike HMF Hardy im Wert von 1.500 Euro abgesehen. Hier stahlen sie auch Weihnachtsdekoration und eine Geschirrspülmaschine. In allen Fällen hinterließen die Langfinger beschädigte Türen oder Schlösser.

Frau sieht Einbrecher in eigener Wohnung

Am Samstagmorgen musste eine 21-jährige Frau feststellen, dass sich über Nacht ein ungebetener Besucher in ihrer Wohnung in der Erfurter Kronenburggasse herumgetrieben hatte. Während sie und ihr Partner schliefen, öffnete ein Einbrecher vermutlich über eine angekippte Balkontür ein Fenster und betrat die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Fahrer-Tausch aus gutem Grund

Mit quietschenden Reifen fuhr am Freitagabend ein Ford durch die Erfurter Ritschlstraße. Polizeibeamte sahen zunächst einen 19-Jährigen hinter dem Steuer sitzen. Kurz darauf wechselte er vor den Augen der Beamten mit einem 34-Jährigen den Fahrersitz. Die Polizisten stoppten das Auto. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss. Der Ältere war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein Drogentest schlug bei ihm positiv auf Amphetamine und Methamphetamine an. Für das Duo war die Fahrt beendet. Sie erhielten die entsprechenden Anzeigen.

Im Drogenrausch gegen Schultor

Am Sonntagabend war ein 25-Jähriger mit seinem BMW in Erfurt flott unterwegs. In der Talstraße kam er kurz nach einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend drehte er sich mit seinem Auto um die eigene Längsachse und stieß mit dem Heck gegen das geschlossene Einfahrtstor einer Schule.

Der "Hobbyrennfahrer" verursachte mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Grund für seine sportliche Fahrweise zeigte sich bei einem Drogenschnelltest. Dieser schlug auf Opiate und Kokain an. Auf den 25-Jährigen warteten eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen