Zweiter Salon zum Kolonalismus

Die zweite Veranstaltung des Dekolonial-Salons findet am Dienstag statt. Gesprächspartner in dem Online-Format ist dann Michael Zeuske. Der laut Veranstalter Decolonize Erfurt einer der international renommiertesten Sklavereihistoriker, spricht dann über den transatlantischen Versklavunghandel, in den auch Joachim Nettelbeck involviert war. Als ostdeutscher Wissenschaftler, der nach 1989 im Westen Karriere gemacht hat, werde er auch dazu befragt, wie die DDR-Geschichtsschreibung mit Kolonialismus und Sklaverei umgegangen ist und was davon die Wende überdauert hat. Der Dekolonial-Salon läuft bei Facebook Dienstag, ab 19 Uhr.