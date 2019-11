Zwei Stunden Klassenzimmer und Flure voller Menschen. Ehemalige Schülerinnen und Schüler kommen gern wieder in das Gebäude Am Tivoli 8.

14 Stationen beim Tag der offenen Tür in der Löfflerschule Gotha

Am späten Montagnachmittag sind alle Parkplätze vor der Ernestiner-Sporthalle der Kreisstadt belegt. Doch nicht ein sportliches Großeµreignis hat so viel Besucher gelockt, die schräg gegenüber stehende staatliche Grundschule „Josias Friedrich Löffler“ hat zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Den gebe es jedes Jahr immer so um den 10. oder 11. November herum, sagt Schulleiterin Andrea Friedrich, die dies schon seit 29 Jahren ist. Den Tag der offenen Tür gebe es auch schon seit gut zwei Jahrzehnten und er sei immer gut besucht gewesen, erinnert sie sich.

Hier schminken Erzieherin Desirèe Patega und die ehemalige Schülerin Felicitas Wotschke, die jetzt am Gymnasium lernt. Die Station war vor allem bei den kleinen Besuchern des Tages beliebt. Foto: Peter Riecke

So ist es auch am Montag vom Nachmittag bis in den frühen Abend. Im Flur nahe des Einganges hat der Verein der Freunde und Förderer der „J.F. Löffler Grundschule“ seinen Stand aufgebaut. Die Schulleitung und Elternvertreter antworten auf Fragen der Besucher, die oft ihre bald schulpflichtigen Kinder mitgebracht haben. Damit sich die Besucher gut orientieren können, werden sie von Schulkindern der vierten Klassen wie Hermann Starke und Helene Hofmann und einigen Zweitklässlern mit einem Informationsblatt ausgestattet und gegebenenfalls auch an die Stationen geführt. Sie heißen unter anderem „Lesen lernen ohne Fibel - unser Leselehrgang“, „Buchstabeneinführung - Lernen in Klasse 1“, „Mengenverständnis - Lernen in Klasse 1“ oder auch „Freude am Lesen - Lesemotivation fördern mit Kinder“ Die Schule verfügt über eine kleine Bibliothek.

Bei Carolin Trott wird Rechnen mit Gegenständen anschaulich gemacht. Hier probieren sich Magdalena Rösel (6, links) und Sophie Simmen (5) aus. Jan Müller (10) aus der Klasse 4a assistiert. Foto: Peter Riecke

Außerdem stellt sich die Schulsozialarbeiterin Julia Schedel vor. Deren Arbeit schätze sie sehr, sagt Schulleiterin Friedrich und hätte sie gern mehr als nur zwei Tage in der Woche. Julia Schedel kümmere sich vermittelnd, wenn es Konflikte gebe und organisiere auch eigene Projekte.

Darüber hinaus gibt es Bastelangebote, bei der Arbeitsgemeinschaft Italienisch auch etwas zu naschen und das Spiel „Dosenwerfen“. Beim Schminken für Kinder, angeboten von der Erzieherin Desirèe Patega, bilden sich sogar Schlangen, so beliebt ist es. Dort hilft Felicitas Wotschke mit. Sie ist eine ehemalige Schülerin der Löfflerschule und lernt inzwischen am Gymnasium. Es sei das schönste Kompliment und keine Ausnahme, dass Ehemalige wieder kommen, sagt Andrea Friedrich dazu.

Der Tag der offenen Tür wird in einer Arbeitsgruppe des Lehrerkollegiums vorbereitet, berichtet sie weiter. Es gebe neben dem Tag der offenen Tür noch andere Veranstaltungen wie beispielsweise das Schulfest. Die Lehrer entscheiden selbst, in welcher Arbeitsgruppe sie sich einbringen wollen und was sie konkret anbieten möchten.

Bei der Arbeitsgemeinschaft Italienisch bieten Belinay Izgördü und Johanna Fischer aus der Klasse 4c Leckereien an. Foto: Peter Riecke

Aktuell ist die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt am 6. Dezember groß. Erwachsene wie Kinder sind dazu von 16 bis 18 Uhr in das Schulgebäude Am Tivoli 8 eingeladen. Weihnachtliche Leckereien, Basteleien sowie Spiel und Spaß für Kleinen werden angeboten, heißt es dazu am Ende des Informationsblattes.

Die Schule ist dreizügig, hat also insgesamt zwölf Klassen. Viele Eltern hatten am Montagnachmittag neben den Informationszettel ein größeres Formular in der Hand. Es ist die Anmeldung ihrer Kinder für die Grundschule. Nicht zuletzt dient der Tag der offenen Tür der Information der Eltern, die selbst entscheiden müssen, wo sie ihr Kind in den ersten Jahren lernen lassen wollen. Die Formulare seien sehr ausführlich. Werden sie in Ruhe zu Hause ausgefüllt, gehe es am Anmeldetag dann zügiger voran, erklärt Andrea Friedrich ihre Erfahrung. Allerdings gebe es für eine bestimmte Schule keine Garantie, ergänzt sie. Es müssten sinnvolle Klassenstärken eingehalten sein.

In der Sporthalle der Schule präsentieren Stelle Rose Schönherr (9) und Nicolas Araj (9) die Sektion Judo des FSV Gotha 1950. Foto: Peter Riecke