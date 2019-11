Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1400 Kilometer für leuchtende Kinderaugen

Am 27. November steigen Michael Fialik und Hans-Jürgen Günther um vier Uhr in der Frühe in den Transporter. Rund 1400 Kilometer liegen vor ihnen. Die Pausen eingerechnet, werden sie etwa 16 Stunden unterwegs sein. Ihr Ziel ist das „Gotha-Haus“ im rumänischen Resita. Und geladen hat das Duo Weihnachtspäckchen. Sie werden am 28. November verteilt. Dann gönnen sich die beiden Gothaer noch einen Tag Pause, ehe sie sich wieder auf den Heimweg machen.

Dieses Jahr sind es 23 Päckchen für Kinder und 13 für Familien, die sich selbst kaum etwas leisten können. Am Samstag packten Mitglieder des Vereins Rumänienhilfe Gotha die Spenden, damit der Hilfstransport pünktlich starten kann.

„Seit 2002 gibt es das ‚Gotha-Haus‘ in Resita. Erworben wurde es mit Spendengeldern aus der Residenzstadt“, erzählt Vereinsvorsitzender Silvio Kühn. Die Sanierung übernahmen die Vereinsmitglieder, die das Baumaterial vorwiegend auch aus Deutschland mitbrachten. Das „Gotha-Haus“ ist ein Zentrum für bedürftige Kinder. „Sie kommen aus wirklich armen Elternhäusern. Für sie gibt es hier eine warme Mahlzeit. Sozialpädagogen betreuen sie. Es gibt Hilfe bei Schularbeiten und, bei Bedarf, Nachhilfeunterricht. Und in den Ferien werden Ausflüge organisiert“, umreißt Kühn das Spektrum.

Von Anfang an gehören die Weihnachtspäckchen aus Gotha zu den Hilfeleistungen. „Die Kinder bekommen Spielzeug, Süßigkeiten, aber auch Schulmaterial. Damit auch die Spenden an die richtigen Adressaten gelangen, bekommen wir von unseren rumänischen Partnern Listen mit Namen und Alter der Kinder. So können wir die Päckchen individuell füllen.“

Um Spendengelder zu bekommen, lassen sich die Vereinsmitglieder immer wieder etwas einfallen. Sie grillen für den guten Zweck und während der Fastenzeit richten sie einen Suppenbasar ein. Weil sich längst herumgesprochen hat, welch wichtige Arbeit der Verein leistet, kommen auch viele Spenden von Menschen, die sie unterstützen wollen. Auf einer neugestalteten Internetseite informieren die Mitglieder der Rumänienhilfe Gotha über ihre Aktionen in Resita.

„Wir hoffen, dass uns die professionelle Darstellung hilft, neue Spender zu bekommen“, sagt Vereinsvorsitzender Kühn. Er ist stolz darauf, dass die Spenden vollständig beim Empfänger ankommen, weil durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder keine Verwaltungskosten entstehen.