Wölfis. Ein Konzertabend des Vereins Bock auf Rock in Wölfis kommt dem Kinderhospiz zugute. Die Spenden werden am 28. Januar übergeben.

19 Bands und Musiker spielen in Wölfis für das Kinderhospiz

Ein Benefizkonzert über sechs Stunden veranstaltete der Verein Bock auf Rock am Samstag gemeinsam mit Wohnzimmer-Konzerte Ohrdruf und Rewe Ohrdruf Kerstin Dreißig. Der Eintritt war frei, die Veranstalter setzten auf Spenden.

Am Dienstag, 28. Januar, werden die Boxen in Nordhausen am Sitz des Trägervereins des Kinderhospizes Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz geöffnet. Dann ist der Spendenbetrag bekannt. Die Veranstalter um Marcel Bock rechnen mit über 3000 Euro und danken auch Firmen und Bands für die Unterstützung. Insgesamt 19 Interpreten gestalteten den Abend.