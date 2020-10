20 Jahre Kleiderkammer in Gotha

Dass die Kleiderkammer in Gotha in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, sollte mit einem großen Fest gefeiert werden. Durch Corona wird es nun ein stilles Innehalten, teilt Tanja Schreyer vom Diakoniewerk Gotha mit.

Mit einem Kleiderschrank auf der Empore im Myconiussaal des Augustinerklosters fing alles an. Bevor er gefüllt wurde, wurden auf dem Dachboden gebrauchte Textilien gesammelt. Bedürftige konnten sich zwei Mal im Monat für ein kleines Geld daraus bedienen. Der Bedarf stieg und so zog die Kleiderkammer in größere Räume um – immer rundherum um den Klosterplatz – bis sie in der Augustinerstraße 27/29 ein Zuhause fand.

Das bisher größte Ladenlokal der Kleiderkammer ermöglicht Menschen, darin zu stöbern, wie in einem richtigen Geschäft. Neben sieben weiteren Helfern arbeitet Ingrid Lutze seit 15 Jahren in der Kleiderkammer. Die Einrichtung wurde von Beginn an von Ehrenamtlichen getragen.

Der Ort sei ein wichtiger Baustein im Netzwerk der verschiedenen Hilfen, die die Diakonie am Klosterplatz anbietet, betont Tanja Schreyer. Für Menschen, die die Hilfsangebote im Beratungszentrum annehmen, sind es kurze Wege und niedrige Hemmschwellen. Und umgedreht finden Menschen über die Kleiderkammer zu den Beratungsdiensten.