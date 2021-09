30. Erntefest in Gierstädt am Wochenende

Gierstädt. Die Interessengemeinschaft „Fahner Höhe“ organisiert das Fest. Freiwillige Feuerwehrleute helfen.

Nachdem es im vergangenen Jahr bedingt durch die behördlichen Bestimmungen im Rahmen der Pandemie-Feststellung ausfallen musste, gibt es am Wochenenden 25. und 26. September wieder ein Erntefest in Gierstädt, diesmal sogar das 30.

Lagerfeuer am Vorabend, Bühnenprogramm an beiden Tagen und zudem am Sonntag einen Frühschoppen kündigt der eingetragene Verein Interessengemeinschaft „Fahner Höhe“ als Veranstalter an und verweist auch auf die Unterstützung durch die Freiwilligen Feuerwehren Großfahner und Gierstädt, den Gierstädter Traditionsverein und den Traditions-Feuerwehrverein Kleinfahner. Trotz aller kulturellen Angebote sowie einem Händler- und Handwerkermarkt stehe der Apfel im Mittelpunkt, umrahmt von den letzten Pflaumen der Saison.

21 der 30 angebauten Apfelsorten seien bereits geerntet und können am extra eingerichteten Stand verkostet werden. Für die Kinder gibt es zwei Theateraufführungen am Grünen Klassenzimmer im Obstpark jeweils 15 Uhr. Gesucht wird auch der größte Thüringer Apfel der Saison 2021.

Äpfel sollen bis Sonntag 13 Uhr an der Verkostung und Sortenschau direkt gegenüber der 3,5 Meter hohen Apfel-Pyramide abgegeben werden. Prämiert wird am Sonntag 15 Uhr auf der Festbühne. Eintritt und Parken sind unentgeltlich.

