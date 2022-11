Bei einer Schlägerei in Gotha ist ein Mann verletzt worden (Symbolbild).

37-Jähriger am Kopf verletzt: Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in Gotha

Gotha. In Gotha ist es in der Nacht zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern gekommen. Ein Mann wurde verletzt.

Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Männern in der Rohrbachstraße in Gotha ist am frühen Samstagmorgen gegen 2.54 Uhr ein 37-Jähriger im Kopfbereich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, sind der Grund der Auseinandersetzung und die genaue Anzahl der Beteiligten noch nicht bekannt.

Neben einem dem Anschein nach grundlosen Angriff auf den 37-jährigen Mann kommt auch eine mutmaßlich von ihm zuvor begangene Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw als Grund in Frage.

Beobachtungen zur genannten Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Die Bezugsnummer lautet: 0292625/2022.

