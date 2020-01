48 Ampelanlagen gibt es in der Stadt Gotha

Lange Rotphasen an Ampeln nerven die Autofahrer genauso wie die Fußgänger. Insgesamt gibt es im Gothaer Stadtgebiet 48 Lichtsignalanlagen, von denen liegen 32 Ampeln allein in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung. Zu ihnen gehört auch die Ampelanlage an der Kreuzung Bürgeraue/Gadollastraße.

Ein Leser, der fast täglich mit seinem Fahrzeug diese Kreuzung befährt, spricht von einer Zumutung gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern. Er beklagt die lange Wartezeit, wenn er in Richtung Waltershäuser Straße fahren will. Vor allem in Stoßzeiten würden sich lange Warteschlangen an der Ampel bilden. Zudem seien nach seiner Ansicht die Umschaltphasen zu kurz eingestellt, so dass nur zwei bis drei Fahrzeuge bei „Grün“ über die Kreuzung fahren können. Unsere Zeitung fragte deshalb bei der Stadtverwaltung nach.

Die Schaltung der Lichtsignalanlage sei über einen längeren Zeitraum beobachtet worden. Probleme bei der Freigabe der hier angesprochenen Fahrtrichtung (geradeaus von der Bertha-von-Suttner-Straße in Richtung Bürgeraue) konnten während dieser Zeit nicht festgestellt werden, teilte Stadt-Pressesprecher Maik Märtin mit.

Lichtsignalanlagen werden überprüft

Die Freigabe dieser Fahrtrichtung erfolgte regelmäßig einmal pro Umlauf, ebenso wie an allen übrigen Fahrtrichtungen. Pro Freigabe konnten auch jeweils alle wartenden und noch heranfahrenden Fahrzeuge in dieser Richtung die Kreuzung passieren. Da jedoch ein relativ schleppender Verkehrsablauf am Knoten festgestellt wurde, sei die für die Instandhaltung der Lichtsignalanlage zuständige Firma mit der Prüfung der Schaltung, der laufenden Programme sowie der Anforderungsdetektoren beauftragt worden, um die Ursache zu finden und entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, so Märtin weiter.

Wie Maik Märtin mitteilte, werden die in Zuständigkeit der Stadtverwaltung befindlichen Lichtsignalanlagen gemäß den gültigen Vorschriften turnusmäßig auf ihre Funktion und Sicherheit geprüft und instand gehalten. Treten trotzdem Störungen auf, werden diese nach Bekanntwerden zur Störungsbeseitigung an die mit der Wartung und Instandsetzung beauftragte Fachfirma weitergeleitet.