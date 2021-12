50.000 Zwiebeln lassen Kinderhospiz in Tambach-Dietharz aufblühen

Tambach-Dietharz. Eine Handelskette sorgt für ein Blumenmeer an der Herberge des Lebens in Tambach-Dietharz.

Blumige Aussichten kündigen sich für Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz im nächsten Jahr an. Rund 50.000 Blumenzwiebeln – Frühblüher, Narzissen und Nelken – sind dafür in den vergangenen Wochen rund um die soziale Einrichtung im Thüringer Wald in die Erde gekommen. Bereitgestellt wurden sie von mehr als 200 Rewe-Märkten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Sie boten ihren Kunden die Zwiebeln zum Kauf an, diese konnten sie dann wiederum in Sammelboxen für das Kinderhospiz legen und spenden. Zehn große Paletten kamen auf diese Weise zusammen. Neben der Blumenspende pflanzten die Verantwortlichen der Handelskette im Garten des Kinderhospizes auch einen Mammutbaum. Den Wert der Aktion gibt Stefan Bachmann, Gebietsmanager Vertrieb, mit mehreren zehntausend Euro an. Der Berufsschüler der Föbi aus Gotha halfen, die Knollen in die Erde zu bringen.