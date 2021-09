50. Jubiläumstreffen mit Waldbahn-Tour

Die Absolventen der Ingenieurschule für Transportbetriebstechnik Gotha beim Gruppenbild vor dem Halt an der Orangerie.

Kreis Gotha. Gemeinsam mit ihren Partnern besuchten am Freitag, 24. September 2021, Eisenbahn-Ingenieure ihre einstige Studienstätte.

Die Absolventen der Ingenieurschule für Transportbetriebstechnik der Studienjahrgänge 1968 bis 1971 absolvieren ihr 50. jährliches Klassentreffen.

Am Freitag, 24. September, fahren sie mit einem Traditionswagen der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn GmbH vom Tagungsort Kloßhotel Friedrichroda nach Gotha und konnten an der Haltestelle Orangerie gleich an ihrer ehemaligen Studienstätte, jetzt zur Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr gehörend, aussteigen.

