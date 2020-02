Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

5000-Euro-Fahrrad aus Gothaer Keller gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein E-Bike aus einem Keller in Gotha gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter sich Zutritt zu dem Keller in dem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße verschafft und das Fahrrad, das mit einem Bügelschloss gesichert war, mitgenommen.

Das E-Bike ist türkisfarben, weiß und schwarz und von der Marke „Haibike SDuro“. Es hat einen Wert von etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 03621-781124 und der Hinweisnummer 0050545/2020 um Hinweise.