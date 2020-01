Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

76-Jährige bei Wohnungsbrand in Gotha verletzt

Am Samstagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dorotheenstraße in Gotha. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in einer leerstehenden Wohnung des Hauses ausgebrochen.

Durch die Rauchentwicklung wurde eine 76-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur genauen Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Ein Fremdverschulden sei aber ausgeschlossen. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

