Der 79-jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Gamstädt. In Gamstädt wurde ein 79-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Er verwechselte Brems- und Gaspedal und fuhr in ein Haus.

79-Jähriger fährt in Gamstädt in Haus und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Gamstädt im Landkreis Gotha wurde ein 79-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wollte er am Samstagabend von Kleinrettbach kommend auf die B7 auffahren und verwechselte Brems- und Gaspedal.

Dadurch sei er gegen das gegenüberliegende Haus gefahren. An dem Haus und dem Auto entstand nach Polizeiangaben ein noch nicht bezifferter, erheblicher Sachschaden. Der 79-jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für ca. 45 Minuten voll gesperrt.