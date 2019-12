Abgehängt im Emsetal

Vor verschlossener Türe stehen oder zu spät kommen – vor dieses Dilemma sieht sich Sebastian Wippler gestellt, wenn er sich auf den öffentlichen Nahverkehr verlässt. Der 17-Jährige aus Schmerbach hat im Dezember eine Lehre zum Lagerlogistiker in der Waltershäuser Niederlassung von Carlisle Construction Materials begonnen. Sein neuer Arbeitsweg stellt ihn vor Herausforderungen.

Als eine „Katastrophe“ bezeichnet Matthias Wippler, Sebastians Vater, den öffentlichen Nahverkehr von Schmerbach in Richtung Gotha und Waltershausen. Und das, obwohl Schmerbach wie das ganze Emsetal seit 2014 Teil Waltershausens ist – rein verwaltungstechnisch. „Zusammen gewachsen ist da nichts“, kritisiert er.

Sohn Sebastian habe die Wahl, morgens um 5.09 Uhr in den Bus zu steigen, in Bad Tabarz umzusteigen und um 5.49 Uhr am Waltershäuser Bahnhof anzukommen, von wo aus er noch knapp 20 Minuten läuft und schließlich wartet, bis die Arbeit um 7 Uhr beginnt. Um 6.44 Uhr fährt ein Direktbus nach Waltershausen, mit dem er in etwa 7.45 Uhr ankommt – zu spät für den Auszubildenden.

Pendlerschlangen im Waltershäuser Gewerbegebiet

Dabei habe sein Arbeitgeber Verständnis, bot ihm an, die versäumte Arbeitszeit in der Frühstückspause nachzuholen. Doch das stellt Sebastian Wippler nicht zufrieden. Schon als Schüler fühlte er sich in Schmerbach abgehängt. Durch eine Baustelle in Schwarzhausen musste der damals Elfjährige im Winter in der Dunkelheit durch den Ort laufen, um zum Anschlussbus nach Friedrichroda zu kommen. Bereits damals berichtete diese Zeitung (Ausgabe vom 30. Oktober 2014).

Die öffentliche Kritik der Wipplers brachte wenig Verbesserung. Damit die Busse aufeinander warteten, sollten sich die Fahrer per Funk abstimmen. Nicht immer funktionierte das, manchmal mussten die Schüler den Fahrzeugen hinterhereilen und Bescheid geben, ob noch Fahrgäste einsteigen wollen. 2019 ist das Problem keine Baustelle, die bald wieder verschwindet. Sebastian Wippler ist auf Busse angewiesen, bis er die Fahrerlaubnis hat. „Bald wird er sich dann im Stau hinten anstellen“, beklagt Matthias Wippler. Er kennt die Massen an Pendlern, die täglich in das Waltershäuser Gewerbegebiet wollen. Auch mit Blick auf den CO2-Ausstoß, den die Bundesregierung reduzieren will, hält er den Umstieg aufs Auto nicht für eine Lösung.

Schulverkehr hat höchste Priorität

Bei Michael Brychcy (CDU) treffen die Wipplers auf Verständnis, doch der Waltershäuser Bürgermeister verweist auf die Zuständigkeit des Landkreises. Beim öffentlichen Nahverkehr sieht Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes, den Kreis Gotha gut aufgestellt. Bei 16 Verbindungen zwischen Schmerbach und Waltershausen, die der Fahrplan mit Bus und Bahnen zwischen 5.10 Uhr und 19.30 Uhr biete, könne man nicht von Unterversorgung sprechen.

Die Busabfahrtszeiten richten sich laut Weber nach den Verkehrsbedürfnissen der Region, und die lägen in erster Linie bei den Schulkindern. „Für eine noch dichtere Bedienung erscheint die Nachfrage sehr fraglich“, heißt es. Matthias Wippler hingegen schlägt vor, eine Linie einzurichten, die von Waltershausen über Langenhain, die Ortschaften des Emsetals nach Seebach und zurück fährt, in den Berufsverkehrszeiten am besten im Dreiviertelstundentakt. Ähnlich hätte es auch in Langenhain funktioniert.

Der aktuelle Nahverkehrsplan läuft bis 2021. Für dessen Nachfolger solle auch der Südwestkreis genauer unter die Lupe genommen werden, verspricht Adrian Weber. Dann sei es möglich, Abfahrtszeiten und Linienführung neu zu ordnen. Doch auch da liege das Interesse eher bei der Schülerbeförderung, denn zwischen den Schulen hätten sich die Schülerströme verändert, heißt es.