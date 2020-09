Friemar. Zehn Sportstätten-Neubauten in 30 Jahren zählt der Landkreises Gotha. Darüber können sich auch Freizeitsportler in Nesseaue und Umgebung freuen.

Simon Mann ist Schülersprecher der Grundschule Immertal in Friemar. Ihm wurde am Montag eine besondere Ehre zuteil: Mit der Schere in der Hand zerteilte er das Band, das Schulleiterin Heike Kessel und Sylke Niebur (parteilos), die erste Beigeordnete des Landkreises, vor dem Eingang der neuen Turnhalle gespannt hielten. 2,64 Millionen Euro fließen in das Gebäude und das daneben entstehende Sportfeld, deren Besichtigung damit nichts mehr im Weg stand.