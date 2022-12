In der Kirche Sankt Crucis in Wölfis, Ortsteil von Ohrdruf, gibt es am Sonntag ein Konzert.

Adventskonzert für die Orgel in Wölfis

Wölfis. Das Duo Anhu spielt am zweiten Advent in der St.-Crucis-Kirche in Wölfis.

Am Sonntag, dem 4. Dezember, 15 Uhr, findet in der St.-Crucis-Kirche in Wölfis ein Konzert zu Gunsten der Restaurierung der Ratzmann-Orgel statt. Darüber informiert Ursula Rolapp, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Wölfis.

Das Duo Anhu – Kantor Tom Anschütz an der Orgel und Alexander Huth an der Trompete – spielt. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für die Ratzmann-Orgel gebeten. Im Anschluss lädt der Heimat- und Geschichtsverein zu „Advent im Hof“ ein.