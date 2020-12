Adventssingen unter freiem Himmel in Seebergen

Die Kirchgemeinden des Kirchspiels Seebergen singen im Advent – unter freiem Himmel an Feuerschalen oder beim Umzug durchs Dorf. „Wir achten dabei sehr auf Abstand. Es gibt nichts Kulinarisches“, betont Pastorin Anette Denner. Nach dem Motto „Gemeinsam mit Abstand die Adventszeit genießen“ werde man eine halbe Stunde beieinanderstehen und dann auseinandergehen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog

Zum Auftakt sind die Gamstädter am Dienstag mit gutem Beispiel vorangegangen. Mittwoch, 3. Dezember, 17 Uhr folgt Günthersleben und am Nikolaustag (6.) Cobstädt folgen. In Seebergen (Montag, 7.) und Pferdingsleben (Dienstag, 8., 17.30 Uhr gehört nicht zum Kirchspiel) sowie Tüttleben (Mittwoch, 9. Dezember, im Pfarrhof) und Cobstädt (Freitag, 11.) werde das kommende Woche fortgesetzt; Beginn: 17 Uhr.

Das Adventssingen sei in den Gemeinden eine schöne Tradition. „In Vorjahren saßen wir dazu in gemütlicher Stimmung in den Kirchen“, erinnert sich Pastorin Denner gut. Unter Corona falle so vieles aus. Es müsse nicht alles ausfallen, man müsse nur sehen, was bei Einhaltung des Hygienekonzepts unter freiem Himmel möglich sei. Das sei zum Ewigkeitssonntag auf den Friedhöfen schon so praktiziert worden. Die Menschen seien von der Stimmung derartig berührt gewesen, dass sie die Feier nächstes Jahr ähnlich begehen wollten.