Am Gothaer Hauptmarkt endet die Winterpause

24.02.2021, 17:04

Gotha. Die Bauarbeiten am Gothaer Hauptmarkt und in der Friedrichstraße werden in dieser Woche fortgesetzt. Grund dafür sind die milden Witterungen, die Schnee und Eis auf den Baustellen haben schmelzen lassen.