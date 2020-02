Gotha. Noch gibt es freie Plätze an einigen Standorten, darunter auch in Gotha. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Amtsgericht Gotha beteiligt sich am Tag der Berufe

Am Mittwoch, 4. März, findet in Thüringen der Tag der Berufe statt. Veranstaltet wird er von der Bundesagentur für Arbeit. Auch viele Thüringer Amtsgerichte beteiligen sich an diesem Projekt, kündigt die Pressestelle des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz an.

Dabei werden Berufe und Tätigkeitsfelder in der Justiz vorgestellt sowie Rundgänge in den Gebäuden, Vorträge und teils Schauverhandlungen angeboten. In einigen Gerichten wird es zudem ermöglicht, hinter die Kulissen einer Strafverhandlung zu schauen.

Aktuell gibt es noch freie Plätze an den Amtsgerichten in Apolda, Gotha, Hildburghausen, Jena, Mühlhausen und Rudolstadt. Interessierte können sich bis zum 27. Februar direkt bei den genannten Amtsgerichten oder auf der Internetseite www.tagderberufe.de anmelden.