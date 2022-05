Einige Baustellen kommen noch in dieser Woche auf Menschen zu, die in Gotha unterwegs sind (Symbolbild).

An diesen Stellen wird in Gotha gebaut

Gotha. Diese Baustellen sollten Menschen kennen, die in Gotha unterwegs sind.

Wer in Gotha unterwegs ist, sollte sich auf Behinderungen einstellen. So informiert die Stadtverwaltung Gotha über die Sperrung des rechten Fahrstreifens in der Gartenstraße 46 bis 52 in Richtung Arnoldiplatz, wo ab Freitag, 20. Mai, bis voraussichtlich 3. Juni ein Hausanschluss für Fernwärme hergestellt wird. Der Fußgängerverkehr wird an der Baumaßnahme vorbeigeführt.

Um die Baumaßnahme am Pulvermühlenweg fortzuführen, wird der Kreuzungsbereich Am Steinkreuz/Riedweg/Pulvermühlenweg ab Montag, 23. Mai, bis voraussichtlich 30. Juni für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Riedweg ist währenddessen nur über Am Lindenhügel/An den Sieben Teichen zu erreichen.

Um einen Trinkwasseranschluss in der Ernst-Thälmann-Straße herzustellen, wird ab Montag, 23. Mai, halbseitig auf Höhe der Hausnummer 26 gesperrt. Bis voraussichtlich 25. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Ampel in der Gartenstraße auf Höhe Lutherstraße wird ab Montag, 30. Mai, bis voraussichtlich 6. Juni umgebaut. Dafür wird sie ausgeschaltet und für den Fußgängerverkehr gesperrt. Jeweils eine Fahrspur wird zeitweise gesperrt sein.

Am Ortseingang Boilstädt wird ab Montag, 30. Mai, die Fahrbahn verengt, um bis 10. Juni Reparaturarbeiten zu verrichten.