Die Regelschule „Conrad Ekhof“ in Gotha-West Eschleber Straße wird im kommenden Schuljahr saniert. In dieser Zeit werden ihre Schüler in der Wilhelm Bock-Str. 17 unterrichtet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmeldetermine für Gothaer Schüler

Die verbindliche Anmeldung von Schülern der Klassenstufe 4 der Grundschule für die 5. Klassen der staatlichen Regelschulen der Stadt Gotha für das Schuljahr 2020/2021 steht an. Darauf weist die Stadtverwaltung Gotha hin. Dies erfolge in der Zeit vom 9. März bis 14. März, Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr und Samstag nach vorheriger telefonischer Anmeldung.

Die Regelschule Andreas Reyher, Mozartstraße 17 ist dafür unter Telefon: 03621/ 852361 erreichbar. Die Regelschule Conrad Ekhof, Eschleber Straße 39, ist unter Telefon 03621/758524 erreichbar, hieß es von der Stadtverwaltung.

Die Stadt Gotha wird im Schuljahr 2020/2021 umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Regelschule Conrad Ekhof vornehmen. In dieser Zeit befindet sich die Schule in der Wilhelm Bock-Str. 17 in Gotha. Die Anmeldung der Schüler der Grundschul-Klassenstufe 4 für die 5. Klasse der Gemeinschaftsschule Gotha, Bufleber Straße 13, erfolgt vom 2. März bis 7. März, Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr und Samstag nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter Telefon : Tel. (03621) 219111.

Die Anmeldung kann persönlich oder schriftlich erfolgen.