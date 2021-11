Annred-Konzert in Gotha ist abgesagt

Gotha. Tickets können zurückgegeben werden.

Wegen der angespannten Corona-Situation sagt die Kultourstadt Gotha das Weihnachtskonzert mit der Band Annred (Anna Steinhardt, Vinzenz Heinze und Fabian Fromm), das am 22. Dezember in der Stadthalle geplant war, ab. Das Geld für online bestellte Tickets würden die Gäste auf dem gleichen Weg zurückerhalten, auf dem sie diese erworben haben. In der Gothaer Tourist-Informationen am Hauptmarkt 40 gekaufte Tickets könnten dort zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde erstattet.