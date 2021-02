Anstieg bei den Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Im Gebäude des Gesundheitsamts des Landkreises Gotha in der Schützenallee finden auch Corona-Tests statt. Auch dort gilt Maskenpflicht und das Mindestabstandsgebot.

Gotha. Aktuell gelten im Kreis Gotha 311 Menschen als an dem Virus erkrankt. Davon befinden sich 71 in stationärer Behandlung

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen geht im Landkreis Gotha wieder nach oben. Wie das Landratsamt am Donnerstag 14 Uhr mitteilt, sind innerhalb eines Tages 38 Menschen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden (analog RKI). Am Vortag waren es noch 27 neue Fälle. Mit einem Inzidenzwert von 145,3 Neuinfizierten innerhalb der letzten sieben Tage liegt der Landkreis am Donnerstag über dem Landesdurchschnitt von 120.