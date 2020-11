Arbeitsagentur Gotha: Chatten zum Lehramtsstudium

Zu einem virtuellen Gespräch zum Thema „Lehramt studieren“ lädt die Agentur für Arbeit Gotha am Mittwoch, 25. November, von 16 bis 17.30 Uhr ein. Die Teilnahme am Chat ist kostenlos.

Wer zum Termin keine Zeit hat, kann Fragen vorab per Email an die Abi.de-Redaktion richten und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das auf www.abi.de veröffentlicht wird. Die Zahl der Lehramtsstudenten ist laut Bundesagentur für Arbeit hoch und der Arbeitsmarkt habe sich in der Hinsicht positiv entwickelt, so dass Lehramtsstudenten je nach Schulform, von Schulfach und Bundesland gute Erfolgschancen haben.

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter chat.abi.de. Fragen können vorab per E-Mail an abi-redaktion@meramo.de gesendet werden.