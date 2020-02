Informationen zur Bundeswehrkarriere gibt es einmal im Monat in der Agentur für Arbeit in Gotha.

Arbeitsagentur Gotha informiert: Karriere beim Bund

Ob uniformiert oder in zivil: Über Jobperspektiven bei der Bundeswehr informiert am 20. Februar die Agentur für Arbeit in Gotha. Im persönlichen Gespräch erfahren Interessierte alles zum freiwilligen Wehrdienst und den Laufbahnen als Zeitsoldat. Erläutert werden auch die Ausbildung und das Studium beim Bund, der spätere Einsatz sowie die Perspektiven nach der aktiven Zeit.

Wie die Arbeitsagentur betont, steht die Bundeswehr allen Männern und Frauen im Alter von 17 bis 40 Jahren offen. Die Anmeldung zur Karriereberatung ist unter Telefon: 0361/65 85 71 10 oder per E-Mail an kbberfurt@bundeswehr.org möglich.

Karriereberatung für die Bundeswehr am Donnerstag, 20. Februar, 8 bis 16 Uhr, Schöne Aussicht 5 in Gotha