Aufklärer in Mühlberg verabschiedet

In den Einsatz zur Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali und zu einer Verpflichtung in Litauen verabschiedeten sich am Freitag Aufklärer des in Gotha stationierten Aufklärungsbataillons 13 mit einem Verabschiedungsappell auf dem Sportplatz der Patengemeinde der 3. Kompanie, Mühlberg. Zu Beginn des Appells fehlte die 2. Kompanie. Sie war auf dem Rückweg von einer Übung, kam dann noch dazu. Grußworte hielten Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch, Landrat Onno Eckert (beide SPD) und Ortschaftsbürgermeister Karsten Ullrich (CDU). Schilder des Landkreises, der Stadt und der Ortschaft wurden mit auf den Weg gegeben.