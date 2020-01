Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufräumen im Gothaer Wildwuchs

Wer Spaß am Gärtnern hat, kann sich an der Wildwuchs-Pflege beteiligen. Dies teilt die Schülerin Lina Staab aus Gotha bezüglich des ersten künftigen Gemeinschaftsgartens in der Kreisstadt mit.

Schon im Sommer des vergangenen Jahres wurden im Kesselmühlenweg neben der Garagenanlage südlich der Esso-Tankstelle in Absprache mit dem Gothaer Gartenamt Hochbeete aus Euro-Paletten angelegt, erste Bepflanzungen vorgenommen und Müll beseitigt.

In dem kleinen Wildwuchs-Waldstück nördlich der Einmündung des Kesselmühlenweges in die Enckestraße habe sich in den vergangenen Herbst- und Wintermonaten wieder Müll angesammelt. Deshalb suchen die Schüler der Fridays-for-Future-Bewegung am kommenden Freitag fleißige Helfer für die erste Müllsammelaktion in diesem Jahr.

Wer Arbeitshandschuhe besitzt, soll diese auf jeden Fall mitbringen. Müllgreifer sind ebenso gewünscht, Müllsäcke stünden bereit. Das Areal ist an einem großen Holzschild mit der Aufschrift Wildwuchs zu erkennen.

Müllsammelaktion am Freitag, 24. Januar, ab 15 Uhr im Kesselmühlenweg/Einmündung Enckestraße. Kontakt per E-Mail an wildwuchs.garten@posteo.com oder unter Telefon: 0178/188 23 26