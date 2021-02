Autofahrer bei Unfall auf der B247 lebensgefährlich verletzt

Auf der Bundesstraße 247 zwischen Gotha und Schwabhausen ist am Montagvormittag ein 90 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Kia gegen 11 Uhr auf der Dr.-Troch-Straße in Richtung Töpfleben unterwegs. An der Kreuzung zur B247 übersah er offenbar einen Mercedes, der auf der Bundestraße in Richtung Gotha unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Der Kia-Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Auch der 54-jährige Fahrer des Mercedes und dessen Beifahrer seien verletzt worden. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Für die Zeit der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

