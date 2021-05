Autofahrer fährt mit 1,87 Promille Fußgängerampel um

Ein 27-Jähriger hat in Ohrdruf unter Alkoholeinfluss eine Fußgängerampel umgefahren (Symbolfoto).

Ohrdruf Ein 27-jähriger ist in Ohrdruf betrunken gegen eine Fußgängerampel gefahren und hat einen hohen Schaden angerichtet.

Ein 27-jähriger Skodafahrer ist am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Ohrdruf unter Alkoholeinfluss mit einer Fußgängerampel kollidiert.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer laut Polizei einen Wert von 1,87 Promille. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde der Führerschein des 27-Jährigen sichergestellt.

Der Pkw Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

