Autofahrer prallt in Gotha gegen Straßenbahn

Gotha. Am Ekhofplatz in Gotha ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, als ein bisher Unbekannter mit einer entgegenkommenden Straßenbahn zusammenprallte.

Am Dienstag ereignete sich laut Polizei gegen 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Ekhofplatz in Gotha. Ein bislang unbekannter Fahrer war mit seinem Auto Richtung Bahnhof unterwegs, scherte aus der Fahrzeugkolonne aus und prallte beim Wiedereinscheren mit einer entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. Dabei entstand offenbar ein Schaden am Außenspiegel. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich laut Polizei um einen grauen Ford-SUV gehandelt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder dessen Fahrer haben (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0214088/2021).

