Gotha. Nach einem Unfall mit einem Auto ist ein zehnjähriger Junge in Gotha ins Krankenhaus gekommen. Der Autofahrer hatte den jungen Radfahrer übersehen.

Autofahrer übersieht Kind auf Fahrrad und fährt es an

Bei einem Unfall in Gotha ist am Mittwoch ein zehnjähriger Junge verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr gegen 13.45 Uhr ein 61-jähriger Skoda-Fahrer auf dem Weinbergweg. Bei Einbiegen in die Weimarer Straße übersah er einen auf dem Gehweg fahrenden zehnjährigen Jungen, der in diesem Moment die Straße überqueren wollte.

Das Auto stieß gegen den Jungen, der dabei am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

