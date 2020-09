Martin Schütz ist in der Kulturschänke Anno 1700 zu hören.

Bad Tabarz. Blues, Rock und Blasmusik sind dieses Wochenende in der Bad Tabarzer Kulturschänke zu hören.

Dieses Wochenende spielt sich der Musiksommer in Bad Tabarz in der Kulturschänke Anno 1700 ab. Den Auftakt macht am Freitag, 18. September, 18 Uhr, Martin Schütz, indem er Lieder aus fast jeder modernen Epoche covert, von Fünfzigern, über Neunziger bis heute. Hinzu kommen instrumentale Stücke auf Gitarre und Akkordeon sowie eigene Musik.