Bahnhofstraße in Wandersleben Mitte des Jahres fertig

In der Bahnhofstraße in Wandersleben, einem Ortsteil der Gemeinde Drei Gleichen, wird noch bis Mitte dieses Jahres am zweiten Bauabschnitt gearbeitet. Vergangenes Jahr war der erste Teil saniert worden. Wasser-, Abwasser-, Gas- und Stromleitungen werden erneuert – genau wie die Gehwege und Parkplätze an der Straße. Trotz der finanziellen Unsicherheit in der Corona-Krise bringt die Gemeinde Drei Gleichen begonnene Projekte zu Ende.