Bahnverkehr im Raum Gotha durch Bauarbeiten eingeschränkt

Gotha. Die Deutsche Bahn erneuert in den nächsten Tagen Weichen. Im Regional- und Fernverkehr kommt es zu Umleitungen und Zugausfällen auch im Raum Gotha.

Auf der Strecke Erfurt-Eisenach erneuert die Deutsche Bahn in Eisenach und Bischleben Weichen. Der Abschnitt Eisenach-Wutha ist vom 4. bis 6. Februar gesperrt. Am 6. und 7. Februar erfolgt der Verkehr eingleisig, ebenso vom 2. bis 7. Februar zwischen Neudietendorf und Erfurt.

Die Linie RE 1 (Göttingen-Glauchau) fährt am 3. und 6. Februar zwischen Bad Langensalza und Erfurt Hbf über Döllstädt. Am 4. und 5. Februar hält sie nur in Gotha-Ost.

Die Linie RE 7 (Erfurt-Würzburg) fährt am 3. und 6. Februar von Erfurt früher ab. Die Linie RB 20 (Eisenach-Halle) wird vom 3. bis 5. Februar zwischen Eisenach und Wutha durch Busse ersetzt. Vom 2. bis 7. Februar gelten geänderte Fahrzeiten.

Zudem sind ICE- und IC-Züge betroffen.

Mehr unter: bauinfos.deutschebahn.com