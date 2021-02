Bauarbeiten an Gothaer Friedrichstraße laufen weiter

Seit Montag laufen wieder umfangreiche Bauarbeiten in der Friedrichstraße. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilt, muss aus diesem Grund die Gotthardstraße nach der Einmündung in die Friedrichstraße halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die ursprüngliche Straßenführung wird wieder hergestellt. In der Gotthardstraße zwischen Friedrichstraße und Kastanienallee wird daher eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Osten eingerichtet.