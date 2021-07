In der Brauhausstraße, Remstädter Straße und am Remstädter Weg werden ab 26. Juli Bauarbeiten vorgenommen.

Bauarbeiten in Gotha

Gotha. Im Bereich Brauhausstraße in Gotha kommt es ab 26. Juli zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Grund ist die Erneuerung des Gehwegs.

Autofahrer müssen sich vom 26. Juli bis 31. August auf Einschränkungen in der Brauhausstraße und Remstädter Straße in Gotha einstellen. Dort werden Pflasterarbeiten am Gehweg vorgenommen. Aufgrund der Wanderbaustelle kommt es zu einer halbseitigen Sperrung beider Straßen, die aber weiterhin befahrbar sind.

Im Bereich zwischen Brauhausstraße und der Zufahrt zum Garten-, Park- und Friedhofsamt kommt es zudem zur Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr. Grund der Sperrung, die bis 30. September andauert, ist die Verlegung einer Gashochdruckleitung im Remstädter Weg. Der Heutalsweg bleibt weiterhin befahrbar.